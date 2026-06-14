В Шушенском полицейские нашли похищенный электровелосипед

В Шушенском Красноярского края полицейские вернули похищенный электровелосипед владельцу.
В дежурную часть МО МВД России «Шушенский» обратился житель п. Синеборск 1988 г.р. Мужчина сообщил о том, что у него украли электровелосипед Yamada стоимостью 31 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали гражданина 1983 г.р., причастного к совершению кражи.
В отношении гражданина следователем СО МО МВД России «Шушенский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.