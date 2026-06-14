Юные футболисты «Ротора» обменялись победами с «Рамзаном» в ЮФЛ Юг

Среди парней 2010 года рождения, турнир у которых именуется ЮФЛ Юг U-16, турнирное положение у команд противоположное. «Сине-голубые» шли рядом с тройкой лидеров, а грозненцы замыкали таблицу на последнем, четырнадцатом, месте. Хозяева открыли счет в середине первого тайма: прямым ударом с углового отличился Илья Умеров. Волгоградцы владели игровым преимуществом, но увеличить счет не смогли. Тем не менее, 3 очка им достались. СШ «Ротор»-2010 делит с «Аланией» и «Сочи» третье-пятое места, у трех команд по 20 баллов.