В Комсомольске-на-Амуре уволен замминистра строительства за срыв сдачи стадиона «Авангард»

Ситуация со стадионом тянется с 2021 года. За это время несколько раз корректировалась проектная и рабочая документация, росли цены на материалы. Прежний подрядчик не выполнил необходимые работы, контракт с ним расторгли в одностороннем порядке. Некачественные работы не принимались и не оплачивались.