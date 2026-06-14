В Комсомольске-на-Амуре уволен замминистра строительства за срыв сдачи стадиона «Авангард»

В Комсомольске-на-Амуре губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл выездное совещание на стадионе «Авангард». Итогом стали кадровые решения: уволен заместитель министра строительства, курировавший объект. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Повод для жёсткого разговора — срыв сроков сдачи спортивного сооружения. Глава региона ставил задачу открыть современный и безопасный стадион ко Дню города. Однако подрядчики не справились с обязательствами, а чиновники не сумели проконтролировать процесс.
— Сегодня мы констатируем факт — стадион «Авангард» не сдан в срок, поручение главы региона не выполнено, а чиновники оказались неспособны контролировать процесс. Поэтому уволен замминистра строительства края, курировавший объект, — заявил Дмитрий Демешин.
Дисциплинарные взыскания получили и другие ответственные лица. Объявлен выговор заместителю председателя правительства края по строительству Алексею Колеватых, а также главе Комсомольска-на-Амуре Дмитрию Заплутаеву. Им вменили ненадлежащее исполнение обязанностей и невыполнение публичных обязательств перед жителями.
Ситуация со стадионом тянется с 2021 года. За это время несколько раз корректировалась проектная и рабочая документация, росли цены на материалы. Прежний подрядчик не выполнил необходимые работы, контракт с ним расторгли в одностороннем порядке. Некачественные работы не принимались и не оплачивались.
По словам Алексея Колеватых, в начале июня определён новый подрядчик. Контракт с ним заключат 15 июня, срок исполнения — до 30 октября 2026 года. Однако городская администрация взяла на себя директивный срок — до 30 сентября. Сейчас на объекте укладывают бордюрный камень и тротуарную плитку, исправляют прежний брак. Сиденья обещают поставить до конца июня.
— Стыдно, коллеги. В первую очередь — перед нашими жителями, перед молодёжью. Они не могут получить спортивный объект даже в объявленный в регионе Год спорта, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Губернатор распорядился установить персональную ответственность за каждый оставшийся этап строительства и обеспечить жёсткий контроль за новым подрядчиком.
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