День донора: чтобы вернуть одному человеку жизнь, нужна помощь десятков

«Мы ее выходили, отпустили, она вернулась своим деткам, но при этом, чтобы спасти ее жизнь, в общей сложности ей было перелито 36 литров крови, 21 литр плазмы, 123 дозы тромбоцитов, и есть такой еще препарат, 64 дозы криопреципитата (компонента донорской крови — Sputnik)», — перечислила Светлицкая.