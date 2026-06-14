День донора: чтобы вернуть одному человеку жизнь, нужна помощь десятков

Донорская кровь является одним из самых ценных продуктов, который спасает человеческие жизни, заявила журналистам главный врач минской Городской клинической больницы скорой медицинской помощи (ГКБСМП), врач-анестезиолог-реаниматолог, доктор медицинских наук Ольга Светлицкая в ходе выездной пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню донора.
По словам главврача, эта дата — очень знаковая в целом для людей на планете, и для системы здравоохранения в каждой стране.
«Несмотря на бурное развитие системы здравоохранения и все технологические возможности современной медицины, кровь остается тем ценнейшим продуктом, который реально спасает жизни наших сограждан», — подчеркнула Светлицкая.
Она рассказала, что только в ГКБСМП объем заготовки крови составляет порядка пяти тысяч литров цельной крови в год. Ежедневно здесь сдают кровь порядка 30−40 доноров.
«Потому что донор, он дает кровь, а кровь — это наша жизнь. Нужно культивировать именно желание людей помогать своим согражданам», — отметила главный врач ГКБСМП.
Она обратила внимание, что люди заблуждаются, когда думают, что одна донация крови спасает одну человеческую жизнь. Помощь каждого донора, безусловно, неоценима, но иногда на спасение жизни требуется гораздо больше.
Светлицкая привела пример, сколько крови уходит на спасение одного пациента, которому требуется донорская кровь.
«В начале июня 29-летняя минчанка была сбита автомобилем на дорогах нашего города, поступила с тяжелейшей травмой, с геморрагическим шоком. По итогу ей было перелито количество крови, равное забору у 48 доноров», — рассказала главврач.
Еще один случай с 33-летней молодой женщиной, которая получила ожоговую травму. Она находилась в ГКБСМР на стационарном лечении три месяца.
«Мы ее выходили, отпустили, она вернулась своим деткам, но при этом, чтобы спасти ее жизнь, в общей сложности ей было перелито 36 литров крови, 21 литр плазмы, 123 дозы тромбоцитов, и есть такой еще препарат, 64 дозы криопреципитата (компонента донорской крови — Sputnik)», — перечислила Светлицкая.
Когда в клинике пересчитали, сколько белорусов приняло участие в спасении этой жизни, получилась впечатляющая цифра — более 170 человек.
«172 донора отдали частичку своей крови, сердца, энергии белорусской для того, чтобы эта молодая мама вернулась назад своим деткам», — заключила Светлицкая.
Всемирный день донора отмечается ежегодно 14 июня. Он приурочен ко дню рождения Карла Ландштейнера — австрийского иммунолога и лауреата Нобелевской премии, открывшего группы крови у человека. Дата учреждена, чтобы повысить осведомленность общества в постоянной потребности систем здравоохранения в безопасной крови и отметить благородный вклад сдающих ее людей в спасении человеческих жизней.