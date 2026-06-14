Как быстро и бюджетно преобразить дачный участок

Интерес к стилю «сад без усилий» растёт среди дачников с каждым сезоном — люди хотят красоты без подвигов на грядках. С чем связана популярность натурального сада, где граница между продуманным дизайном и запущенностью, какие растения действительно не требуют ухода, и как за пару дней облагородить зону отдыха без лишних затрат, мы спросили у опытного ландшафтного архитектора, специалиста по созданию гармоничных и функциональных садов Людмилы Рязанцевой.