Как быстро и бюджетно преобразить дачный участок

Интерес к стилю «сад без усилий» растёт среди дачников с каждым сезоном — люди хотят красоты без подвигов на грядках. С чем связана популярность натурального сада, где граница между продуманным дизайном и запущенностью, какие растения действительно не требуют ухода, и как за пару дней облагородить зону отдыха без лишних затрат, мы спросили у опытного ландшафтного архитектора, специалиста по созданию гармоничных и функциональных садов Людмилы Рязанцевой.
Принципы натурального сада.
Диана Петрова, корреспондент vrn.aif.ru: Людмила, сейчас популярны стили «натуральный сад» и «сад без усилий». Как отличить экодизайн от обычной запущенности?
Людмила Рязанцева: Я считаю, что ключевой признак продуманного экодизайна заключается в структуре и балансе. Натуральный сад представляет собой организованное сочетание растений, создающих единое целое. Каждый элемент гармонично вписывается в общую картину, обеспечивая эстетику и функциональность. Обычная запущенность, напротив, характеризуется беспорядочным ростом растений, отсутствием зонирования и визуальной перегруженностью. Для достижения эффекта природного сада важно правильно подбирать растения, учитывая их совместимость и потребности в уходе.
— Какие агротехнические приемы позволяют сократить время на прополку и полив наиболее существенно?
— Один из главных приемов — это мульчирование. Использование органической мульчи, такой как кора деревьев или щепа, позволяет сохранять влажность почвы и предотвратить рост сорняков. Капельный полив также значительно упрощает уход за растениями, обеспечивая равномерное распределение влаги без необходимости постоянного ручного полива. Выбор устойчивых к засухе растений, таких как рудбекия или флоксы, снижает потребность в постоянном внимании к уходу.
— Как распределить усилия при отделке дачного участка, чтобы получить максимум результата при минимуме вложений?
— Всегда советую начать с планирования. Необходимо разделить участок на функциональные зоны: зона отдыха, огород, цветники. Определение приоритетов поможет сосредоточиться на ключевых участках, которые принесут максимальную отдачу. Использование местных материалов и адаптация растений к условиям климата позволят минимизировать расходы и ускорить процесс преобразования.
— Какая самая распространенная ошибка возникает при попытке сэкономить время?
— Стремление упростить уход за участком путём укладки дешевых покрытий, которые быстро теряют свой первоначальный вид. Правильное планирование и подбор высококачественных материалов помогают избежать проблем в будущем и обеспечивают долгосрочный эффект.
Подходящие растения.
— Людмила, назовите растений, которые не требуют сложного ухода, но при этом выглядят красиво большую часть сезона?
Хочу выделить несколько неприхотливых растений:
Хоста: тенелюбивый многолетник, который создает зеленый ковёр и практически не требует ухода.
Гравилат: яркий представитель флоры, рано цветущий и красиво переливающийся «красными брызгами».
Зопник (Фломис Рассела или клубненосный): очень красивые и неприхотливые вертикали для охотников добавить свежести и обновить цветники нестандартными растениями.
Розовые пионы: их многолетняя красота без ежегодных пересадок добавит нежности и великолепный аромат вашему участку.
Перовския лебедолистная: растение украшает сад сиренево-голубым «облаком» с середины лета до конца сентября, при этом не требуя частого полива.
Флоксы: разнообразие сортов позволяет подобрать растения для любого стиля сада, а простота ухода делает их идеальными для начинающих садоводов.
Почвопокровные растения:
Висколка: стелется красивым белым и серебряным ковром, словно отражение облака на земле (для солнечной стороны).
Вальдштейния тройчатая: неприхотливое и высокодекоративное растение, которое ценится за способность быстро создавать плотный зеленый ковер в самых проблемных местах сада (для теневой стороны).
— Какие популярные культуры лучше не сажать, если нет времени на регулярную обрезку и подкормку?
— Действительно, некоторые растения требуют регулярного внимания и заботы. К таким культурам относятся: розы (требуют постоянной обрезки и защиты от болезней", гортензии (чувствительны к изменениям кислотности почвы и нуждаются в регулярных подкормках), клематисы (требуют формирования кроны и поддержки для роста).
Эти растения лучше заменить на более неприхотливые варианты, такие, как белая эхинацея или настурции.
— Как бороться с растениями-агрессорами вроде сныти, пырея или борщевика, не тратя годы на выкопку? Есть ли у вас метод «одного сезона»?
— Метод борьбы с агрессорами включает использование черного полиэтилена или картона для мульчирования. Покрытие зараженных участков этими материалами лишает растения солнечного света и влаги, приводя к их гибели в течение одного сезона. Но я крайне против гербицидов.
Благоустройство зоны отдыха: быстро, бюджетно и экологично.
— Как за один-два дня облагородить зону отдыха (беседку, террасу, площадку у мангала), используя подручные материалы и минимальный бюджет?
— Есть несколько идей для быстрой трансформации:
Создание мебели из деревянных паллет: такие скамейки и столы станут отличным дополнением к зоне отдыха.
Костровая чаша с камнями.
Украшение пространства свежими цветами в горшках: горшечные растения добавляют свежести и цвета.
Гирлянды из лампочек: мягкий свет создаст уютную атмосферу для вечернего отдыха (свет фонарей и светильников должен обязательно быть теплым, 3000−4000 кельвинов).
Минималистичная мебель: замена старых кресел на современные модели из ротанга или пластика улучшит внешний вид зоны отдыха.
— Многие дачники годами хранят старые шины, пластиковые бутылки и ванны, надеясь куда-нибудь их пристроить. Как вы относитесь к таким материалам? Можно ли из них сделать что-то быстрое и симпатичное или лучше сразу выбросить?
— Да, такие материалы могут использоваться для создания оригинальных клумб или декораций. Однако важно учитывать безопасность и экологичность используемых решений. Предпочтительнее выбирать природные материалы, такие как дерево или камень, которые не наносят вреда окружающей среде и вам самим. Из подобного декора я бы предпочла какие-то бутылки, раритетные банки, но ни в коем случае не вредные шины, использовать которые, кстати, запрещено законом.
Подготовка к зиме.
— Как подготовить участок к зиме так, чтобы он не выглядел уныло? Какие приемы работают лучше всего?
— Подготовка участка к зиме включает установку небольших скульптур или светильников, посадку вечнозеленых хвойных растений, таких как можжевельник или рябина. Декоративные злаки, такие как малина голубая, создают эффект зимней красоты, сохраняя вертикальную структуру ландшафта. Архитектурные элементы, такие как перголы или арки, дополненные подсветкой, придают участку элегантность и завершённость.
— Какой необычный предмет или растение стали вашей личной находкой — тем, что всегда добавляете на участок, чтобы он сразу заиграл новыми красками?
— Хочу поделиться своей любовью к эустоме, необычному цветку с крупными бутонами, напоминающими розы. Этот неприхотливый многолетник становится настоящей жемчужиной любого сада, привнося в него изысканность и красоту.
Досье.
Людмила Рязанцева — опытный ландшафтный архитектор, специализирующийся на создании гармоничных и функциональных садов. Несмотря на успешную карьеру в бизнесе, тяга к природе и желание заниматься творчеством заставила ее сменить направление и посвятить себя ландшафтному дизайну. Сегодня Людмила работает над проектами частных домов и загородных клубов, создавая пространства для отдыха и наслаждения природой.