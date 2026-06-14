На набережной Камы в Перми стартовал масштабный фестиваль водных активностей

Планируете, как провести воскресный выходной? Можно отправиться на набережную реки Кама, где уже стартовал большой зрелищный городской праздник спорта. С 12.00 и до вечера 14 июня жителей и гостей города ждет насыщенная программа с участием профессиональных спортсменов.