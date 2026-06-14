В Чувашии высадили 20 тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой

Сеянцы были высажены в специальные тепличные кассеты, заполненные грунтом. Лотки расположены в теплице на поддонах, которые обеспечивают воздушную подрезку корней. Этот метод имеет ряд плюсов. Например, он стимулирует развитие мощной корневой системы. Оборудование, с помощью которого производился посев, предполагает наполнение кассет субстратом, их покрытие перлитом для поддержания оптимальной влажности и орошение. Подросшие растения затем используют для лесовосстановления.