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В Чувашии высадили 20 тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой

Подросшие молодые деревья затем используют для лесовосстановления.

Источник: Национальные проекты России

Высадку 20 тысяч сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой произвели в Ибресинском лесничестве Чувашской Республики, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Сеянцы были высажены в специальные тепличные кассеты, заполненные грунтом. Лотки расположены в теплице на поддонах, которые обеспечивают воздушную подрезку корней. Этот метод имеет ряд плюсов. Например, он стимулирует развитие мощной корневой системы. Оборудование, с помощью которого производился посев, предполагает наполнение кассет субстратом, их покрытие перлитом для поддержания оптимальной влажности и орошение. Подросшие растения затем используют для лесовосстановления.

«Технология выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой позволяет получать сильные, жизнеспособные растения. Это основа для восстановления здорового и устойчивого леса», — отметил министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.