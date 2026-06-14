Пожары на островах Хабаровска будут искать с помощью видеокамер

В Хабаровске пожарную обстановку на островах начнут отслеживать через видеокамеры. Два устройства установят на точках высотой 55 метров в районе улиц Казачья Гора и Салтыкова-Щедрина, сообщили в городской администрации.
Камеры будут смотреть на островные территории с поворотом на 360 градусов и передавать картинку в систему видеонаблюдения городской ЕДДС. Это нужно, чтобы быстрее замечать дым или первые очаги огня, пока пожар не успел разойтись по сухой траве и добраться до дачных участков.
«Именно с этих ракурсов хорошо просматриваются все островные территории», — рассказал директор МКУ «Центр проведения спасательных работ» Алексей Шабловский. По его словам, особенно полезными камеры станут осенью, когда острова снова покроет сухостой, а мобильным бригадам МЧС и городским спасателям важно не терять время на обнаружение очагов.
В июне пожаров на островах пока не зарегистрировано, травяной покров уже сформировался. Но летом спасатели всё равно будут выезжать туда с рейдами и проверять, убирают ли жители с участков горючий мусор.
Для Хабаровска эта тема не сезонная формальность. На островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский возгорания сухой растительности фиксируются регулярно, чаще всего весной и осенью. На островах много дач, заброшенных строений, кустарника и высокой травы; когда Амур мелеет, эти территории превращаются в большое поле сухой растительности, где огонь может разойтись от одной искры.