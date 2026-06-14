Пожары на островах Хабаровска будут искать с помощью видеокамер

Для Хабаровска эта тема не сезонная формальность. На островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский возгорания сухой растительности фиксируются регулярно, чаще всего весной и осенью. На островах много дач, заброшенных строений, кустарника и высокой травы; когда Амур мелеет, эти территории превращаются в большое поле сухой растительности, где огонь может разойтись от одной искры.