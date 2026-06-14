Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленобласти установят 10 станций для очистки воды

В регионе появятся еще 10 модульных станций водоподготовки. Их установят в Вистино, Громово, Житково, Моторном, Старополье, Токарево, Заводском, Красносельском и еще две — в Ефимовском, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Источник: Коммерсантъ

«Благодаря запуску станций до конца 2026 года чистая вода поступит в дома почти 14 тысяч жителей Ленинградской области», — заявил господин Дрозденко.

В этом году четыре станции уже заработали в Петровском, Рощино, Ромашках и микрорайоне Пороги города Волхова.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше