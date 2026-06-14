В Ленобласти установят 10 станций для очистки воды

«Благодаря запуску станций до конца 2026 года чистая вода поступит в дома почти 14 тысяч жителей Ленинградской области», — заявил господин Дрозденко.
В этом году четыре станции уже заработали в Петровском, Рощино, Ромашках и микрорайоне Пороги города Волхова.
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Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.Читать дальше