Лить в Калининградской области будет все воскресенье

Утром в воскресенье, 14 июня, в Калининграде и области около +12…+14°С, облачно периодические дожди, местами возможны грозы и даже мелкий град. По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининграде и области», днем сегодня до +15°С, до вечера будет лить, с локальными подтоплениями.