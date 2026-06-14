В Ялте осенью состоится форум-выставка «ТуристЭкспо. Крым-2026»

II Форум-выставка туризма и активного отдыха «ТуристЭкспо. Крым-2026» пройдет 15−17 октября в Ялте, сообщили в министерстве курортов и туризма республики. Организация таких мероприятий способствует достижению целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Форум-выставка соберет на площадке отеля «Ялта-Интурист» туроператоров и турагентов, руководителей бизнеса, тревел-блогеров, создателей авторских маршрутов и экспертов. На мероприятии будут размещены индивидуальные стенды различных предприятий индустрии гостеприимства. Кроме того, на выставке-форуме будут презентованы коллективные экспозиции, посвященные туристическим возможностям Крым, других регионов России, а также стран ближнего зарубежья.
Зарегистрироваться на мероприятие можно на его официальном сайте. Подробная информация доступна при обращении по телефону +7 (978) 900−90−90. По всем вопросам необходимо обращаться на почту info@expocrimea.com.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.