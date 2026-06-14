В подмосковных Химках прошла диспансеризация

Уточняется, что пройти такое комплексное обследование можно по воскресеньям с 09:00 до 13:00 в выставочном комплексе «Артишок». При себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. При отсутствии документов личную информацию можно подтвердить через портал «Госуслуги».