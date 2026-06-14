В подмосковных Химках прошла диспансеризация

Первая акция по диспансеризации «Проверь свое здоровье в парке» состоялась в парке имени Толстого в Химках при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Врачи измерили артериальное и внутриглазное давление пациентов, оценили их сердечно-сосудистые риски, провели электрокардиограмму. Также в программу обследований включили онкоскрининг, спирометрию и антропометрические замеры. Результаты автоматически направили в личный кабинет пациента на региональном портале «Здоровье». Главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов отметил, что диспансеризация позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.
Уточняется, что пройти такое комплексное обследование можно по воскресеньям с 09:00 до 13:00 в выставочном комплексе «Артишок». При себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. При отсутствии документов личную информацию можно подтвердить через портал «Госуслуги».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.