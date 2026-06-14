«Без очередей и МФЦ»: В сезон отпусков мошенники нацелились на загранпаспорта россиян

По его словам, для начала жертву просят отправить фотографии или скан-копии паспорта РФ, СНИЛС, ИНН, а иногда и свидетельства о рождении, после чего требуют полную предоплату на карту физлица или электронный кошелёк. После получения денег псевдопосредник исчезает, а украденные личные данные потерпевших используются для незаконных финансовых операций.