«Без очередей и МФЦ»: В сезон отпусков мошенники нацелились на загранпаспорта россиян

По его словам, для начала жертву просят отправить фотографии или скан-копии паспорта РФ, СНИЛС, ИНН, а иногда и свидетельства о рождении, после чего требуют полную предоплату на карту физлица или электронный кошелёк. После получения денег псевдопосредник исчезает, а украденные личные данные потерпевших используются для незаконных финансовых операций.
«Злоумышленники используют их для регистрации электронных кошельков на ваше имя для “дропперских” операций: через кошельки, оформленные на вас, будут обналичиваться или выводиться деньги, украденные у других граждан», — отметил собеседник NEWS.ru.
Тем временем мошенники начали использовать видеоконференции для выманивания денег у россиян. Кроме того, для обмана граждан в ход идут «встречные переводы» и «зеркальные кредиты».
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