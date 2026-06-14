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Более 1200 детей отправились в летние школы Серноводского района Чечни

Для ребят там проводят утренние зарядки, подвижные игры, туристические квесты, мастер-классы и лекции.

Свыше 1200 детей приступили к занятиям в летних школах дневного пребывания в Серноводском районе Чеченской Республики. Досуг для ребят на каникулах организуют при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации муниципалитета.

Программы смен рассчитаны на 21 день и включают три блока: спортивно-оздоровительный, творческий и просветительский. Для детей проводят утренние зарядки, подвижные игры, туристические квесты, мастер-классы по робототехнике, рисованию и вокалу, лекции по безопасности и экологические часы.

Питание в летних школах организовано за счет бюджета муниципалитета. Все педагоги прошли инструктаж по антитеррористической безопасности и оказанию первой помощи. По итогам прошлого сезона охват подобными программами вырос на 40%, что подтверждает востребованность формата среди родителей.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.