Более 1200 детей отправились в летние школы Серноводского района Чечни

Свыше 1200 детей приступили к занятиям в летних школах дневного пребывания в Серноводском районе Чеченской Республики. Досуг для ребят на каникулах организуют при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации муниципалитета.
Программы смен рассчитаны на 21 день и включают три блока: спортивно-оздоровительный, творческий и просветительский. Для детей проводят утренние зарядки, подвижные игры, туристические квесты, мастер-классы по робототехнике, рисованию и вокалу, лекции по безопасности и экологические часы.
Питание в летних школах организовано за счет бюджета муниципалитета. Все педагоги прошли инструктаж по антитеррористической безопасности и оказанию первой помощи. По итогам прошлого сезона охват подобными программами вырос на 40%, что подтверждает востребованность формата среди родителей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.