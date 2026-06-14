Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Найден новый способ лечения малярии: в этом помогает изменение температуры тела

Одагава: развитие малярии можно затормозить при изменении температуры организма.

Источник: Комсомольская правда

Развитие малярии можно подавить, изменив температуру внутренней среды организма-хозяина. Об этом заявил ассистент кафедры тропической медицины Токийского медицинского университета Дзикэй Тайти Одагава в беседе с РИА Новости.

Ученый пояснил, что исследование проводилось на культивированном возбудителе тропической малярии и на мышиной модели. В обоих случаях снижение температуры давало одинаковый результат — активность паразита заметно угасала.

«В ходе нашего исследования мы выяснили, что при помещении малярийного паразита в температурную среду ниже обычной температуры тела его размножение подавляется», — отметил Одагава.

По его словам, одной из вероятных причин эффективности является нарушение механизма проникновения паразита в новые эритроциты. Малярийный паразит размножается внутри красных кровяных клеток, после чего покидает их и внедряется в следующие. Именно так он наращивает свою численность. При пониженной температуре этот процесс нарушается.

Одагава отметил, что открытие может стать дополнительным способом к лечению тяжелой малярии. Это будет происходить путем сочетания контроля температуры тела с использованием противомалярийных препаратов. Однако ученый предостерег от поспешных выводов.

«Результаты данного исследования не означают, что если принудительно снизить жар, малярию можно вылечить. Основой лечения малярии является правильное применение противомалярийных препаратов», — добавил он.

KP.RU писал, что в России скоро появится вакцина против агрессивной опухоли мозга — глиобластомы. Ее начнут применять уже в 2026 году.