Найден новый способ лечения малярии: в этом помогает изменение температуры тела

По его словам, одной из вероятных причин эффективности является нарушение механизма проникновения паразита в новые эритроциты. Малярийный паразит размножается внутри красных кровяных клеток, после чего покидает их и внедряется в следующие. Именно так он наращивает свою численность. При пониженной температуре этот процесс нарушается.