Истребитель США врезался в гору в лесу штата Вашингтон, начался лесной пожар

Истребитель Соединенных Штатов врезался в гору в лесу штата Вашингтон и вызвал лесной пожар. Об этом в субботу, 13 июня, сообщили в NBC News.
Уточняется, что военный самолет F/A-18 Hornet проводил плановые учения. Из-за падения обломков началось возгорание, которое быстро потушили пожарные.
Пилот успел катапультироваться и получил незначительные травмы. Обстоятельства инцидента выясняются.
Накануне военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение при посадке на авиабазе Джорхат в северо-восточном индийском штате Ассам. Сообщалось, что будет создана специальная комиссия по расследованию обстоятельств происшествия.
27 мая самолет Ан-2 потерпел крушение в Павлодарской области Казахстана. Авиакатастрофа произошла в районе села Железинка. Воздушное судно выполняло авиационно-химические работы, в ходе которых задело линии электропередачи.
13 декабря 2025 года легкомоторный самолет потерпел крушение на территории аэродрома Новинки в Подмосковье. Судно упало после набора высоты. На борту были два человека, оба выжили. Пострадавших искали с помощью вертолета. По факту произошедшей аварии было возбуждено уголовное дело.