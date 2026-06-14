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Истребитель США врезался в гору в лесу штата Вашингтон, начался лесной пожар

Истребитель Соединенных Штатов врезался в гору в лесу штата Вашингтон и вызвал лесной пожар. Об этом в субботу, 13 июня, сообщили в NBC News.

Истребитель Соединенных Штатов врезался в гору в лесу штата Вашингтон и вызвал лесной пожар. Об этом в субботу, 13 июня, сообщили в NBC News.

Уточняется, что военный самолет F/A-18 Hornet проводил плановые учения. Из-за падения обломков началось возгорание, которое быстро потушили пожарные.

Пилот успел катапультироваться и получил незначительные травмы. Обстоятельства инцидента выясняются.

Накануне военно-транспортный самолет Ан-32 Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение при посадке на авиабазе Джорхат в северо-восточном индийском штате Ассам. Сообщалось, что будет создана специальная комиссия по расследованию обстоятельств происшествия.

27 мая самолет Ан-2 потерпел крушение в Павлодарской области Казахстана. Авиакатастрофа произошла в районе села Железинка. Воздушное судно выполняло авиационно-химические работы, в ходе которых задело линии электропередачи.

13 декабря 2025 года легкомоторный самолет потерпел крушение на территории аэродрома Новинки в Подмосковье. Судно упало после набора высоты. На борту были два человека, оба выжили. Пострадавших искали с помощью вертолета. По факту произошедшей аварии было возбуждено уголовное дело.

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