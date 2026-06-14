В Нижегородской области на некоторых АЗС ограничили продажу топлива

В Нижегородской области и ряде других регионов на АЗС одной из крупнейших нефтяных компаний действует ограничение на продажу топлива.
Так, в Дзержинске на заправке на проспекте Ленина по техническим причинам временно в один бак автомобиля отпускают не более 20 литров 92-го и 95-го бензина и не более 40 литров дизельного топлива. Для юридических лиц дизеля готовы продать до 200 литров в один бак. Об этом на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщает блогер Алексей Алексеев.
Сейчас подобные ограничения действуют на некоторых АЗС сети в Татарстане, а также в других регионах России — от Санкт-Петербурга до Удмуртии.
Однако, по данным властей, критических сбоев в работе топливно-энергетического комплекса нет.
Напомним, ранее сообщалось, что в Нижегородской области нет перебоев с топливом на АЗС.