В Нижегородской области на некоторых АЗС ограничили продажу топлива

Так, в Дзержинске на заправке на проспекте Ленина по техническим причинам временно в один бак автомобиля отпускают не более 20 литров 92-го и 95-го бензина и не более 40 литров дизельного топлива. Для юридических лиц дизеля готовы продать до 200 литров в один бак. Об этом на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщает блогер Алексей Алексеев.