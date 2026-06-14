В Омске стартовал ремонт участка дороги по улице Лукашевича

Специалисты уже установили временные дорожные знаки, частично сняли старые тротуары и установили гранитные бордюры. В целом на улице Лукашевича, в границах моста им. 60-летия ВЛКСМ и улицы Дианова, планируется заменить бортовые камни, обновить пешеходные дорожки и асфальт на проезжей части. Кроме того, там собираются оборудовать современные остановочные павильоны, разместить знаки и нанести разметку.