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В Омске стартовал ремонт участка дороги по улице Лукашевича

Там планируют заменить бортовые камни, обновить тротуары и асфальтобетонное покрытие, оборудовать современные остановочные павильоны.

Ремонт участка улицы Лукашевича стартовал в Омске при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил мэр города Сергей Шелест.

Специалисты уже установили временные дорожные знаки, частично сняли старые тротуары и установили гранитные бордюры. В целом на улице Лукашевича, в границах моста им. 60-летия ВЛКСМ и улицы Дианова, планируется заменить бортовые камни, обновить пешеходные дорожки и асфальт на проезжей части. Кроме того, там собираются оборудовать современные остановочные павильоны, разместить знаки и нанести разметку.

«Также в ближайшие дни подрядчик планирует зайти на новый объект дорожного ремонта — это дорога к Ленинградскому мосту и круговая развязка. В первую очередь будут выставлены временные дорожные знаки, а со следующей недели начнутся демонтажные работы», — уточнил мэр.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.