В Аптекарском огороде зацвела лесная лилия

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Лесная лилия зацвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве, сообщается в Telegram-канале ботсада.
«В Теневом саду зацвела та самая “лесная” лилия, которую легко пропустить — и потом жалеть. Речь о Лилии кудреватой (мартагон) — одной из самых изящных и “умных” садовых лилий», — говорится в сообщении.
Уточняется, что цветки растения смотрят вниз, лепестки закручены назад, как маленькие тюрбаны, а также на одном стебле может быть до нескольких десятков цветков.
«Родина — от Европы до Сибири, включая Россию, Казахстан, Монголию и Китай. Это одна из немногих настоящих лесных лилий», — отмечается в сообщении.