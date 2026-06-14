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В Татарстане на время ввели лимиты на АЗС

Это было сделано во избежание ненужного ажиотажа.

Источник: Комсомольская правда

В ходе поездки в Нижнекамск после атаки БПЛА на жилой дом и предприятие нефтехимического комплекса глава Татарстана Рустам Минниханов провел заседание штаба по обеспечению устойчивой работы топливно-энергетического комплекса. На нем было заявлено, что на отдельных заправочных станциях республики зафиксированы очереди на покупку топлива.

Дело в том, что во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации ведутся технические работы. Это и стало причиной того, что на некоторых АЗС на время были выведены лимиты по продаже бензина. Минниханов поручил участникам заседания и должностным лицам подойти к данному вопросу со всей внимательностью. Также он поручил предусмотреть дополнительные возможности для защиты предприятий и городов республики.

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