В Татарстане на время ввели лимиты на АЗС

Дело в том, что во избежание искусственного ажиотажа и обеспечения устойчивой ситуации ведутся технические работы. Это и стало причиной того, что на некоторых АЗС на время были выведены лимиты по продаже бензина. Минниханов поручил участникам заседания и должностным лицам подойти к данному вопросу со всей внимательностью. Также он поручил предусмотреть дополнительные возможности для защиты предприятий и городов республики.