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Малые предприниматели из Новотроицка смогут получать льготные кредиты

Максимальная сумма займа — 200 млн рублей.

Новотроицк в Оренбургской области вошел в список моногородов, участвующих в программе льготного кредитования малых и средних предпринимателей. Мера поддержки действует по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в мэрии.

Кредиты на инвестиционные цели предоставляются под 6% годовых на срок до 5 лет. Максимальная сумма займа — 200 млн рублей. На пополнение оборотных средств — до 50 млн рублей под 10% годовых на 3 года.

«Для Новотроицка такая поддержка открывает возможности для запуска новых производств, модернизации оборудования, расширения действующих компаний и создания дополнительных рабочих мест. В условиях высоких рыночных ставок льготное финансирование становится эффективным инструментом развития промышленности, сферы услуг, логистики и других отраслей», — добавили в администрации города.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.