Яна Чурикова объяснила популярность мемов с Леонидом Каневским в Азии

Она призналась, что невероятно восхищена коллегой, у которого в полной мере присутствуют и харизма, и опыт, и и артистическое обаяние. Тот факт, что художница из Кореи, не будучи частью российского культурного контекста, сделала мемы с Каневским, лишний раз доказывает, какой он великий талант, отметила звезда.