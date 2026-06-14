Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стоять за реформой дипломатического аппарата Евросоюза (ЕС) и возможным лишением полномочий главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом сообщает Euronews.
— Дополнительным фактором в этом обсуждении является растущая напряженность между Каллас и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, и фон дер Ляйен и Европейской комиссией, с другой, — говорится в материале.
Ранее специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Кае Каллас удалось вывести всех из себя.
Журналист Алекс Христофору в свою очередь предположил, что возможная отставка Каи Каллас станет катастрофой для украинского президента Владимира Зеленского. Он также высказался, что постоянное упоминание своей важности для Европейского союза в письме Каи Каллас к европейским чиновникам указывает на ее растущее отчаяние.
При этом сама Каллас на встрече с политическими группами в Европарламенте заявила депутатам, что в настоящее время мир находится в таком состоянии, что самое время начать пить.