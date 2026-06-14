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В Ярославле снова открыли трассу на Москву после отражения налёта БПЛА

Проезд на выезде из Ярославля в направлении Москвы возобновлён после отражения атаки БПЛА. Об этом информирует губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Источник: Life.ru

«В Ярославле перекрытие перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — написал глава региона в своём канале.

Напомним, что системы ПВО сбили этой ночью 249 дронов самолётного типа над Россией. Украинские беспилотники нацелились, в том числе и на Ярославскую область. В целях защиты жителей власти решили временно перекрыть движение на выезде из города в сторону Москвы от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной трассой. Местный аэропорт тоже закрылся. Обломки БПЛА упали на объекты по хранению топлива под Ярославлем и вызвали пожар.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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