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Денис Паслер поздравил свердловских доноров с праздником

Губернатор поблагодарил жителей региона, сдающих кровь и вступающих в регистр доноров костного мозга.

Глава региона поздравил свердловчан со Всемирным днем донора крови. Денис Паслер отметил, что донорская кровь необходима в роддомах, хирургических отделениях, онкодиспансерах и реанимациях, а также при оказании помощи пострадавшим в авариях и тяжелобольным пациентам.

В Свердловской области живут более 34 тысяч обладателей нагрудного знака «Почетный донор России». В 2025 году жители региона сдавали кровь более 90 тысяч раз. Кроме того, на Среднем Урале растет число участников регистра доноров костного мозга.

Накануне праздника Свердловская областная клиническая больница № 1 и Областная станция переливания крови получили благодарность председателя правительства России Михаила Мишустина. Только в СОКБ № 1 ежегодно проводят около 6,5 тысячи донаций, заготавливают 5 тысяч литров крови, а переливания получают примерно 3 тысячи пациентов.

Службе крови Свердловской области уже больше 95 лет. В регионе работают пять крупных профильных центров — в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Краснотурьинске.

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