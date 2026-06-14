Денис Паслер поздравил свердловских доноров с праздником

Глава региона поздравил свердловчан со Всемирным днем донора крови. Денис Паслер отметил, что донорская кровь необходима в роддомах, хирургических отделениях, онкодиспансерах и реанимациях, а также при оказании помощи пострадавшим в авариях и тяжелобольным пациентам.
В Свердловской области живут более 34 тысяч обладателей нагрудного знака «Почетный донор России». В 2025 году жители региона сдавали кровь более 90 тысяч раз. Кроме того, на Среднем Урале растет число участников регистра доноров костного мозга.
Накануне праздника Свердловская областная клиническая больница № 1 и Областная станция переливания крови получили благодарность председателя правительства России Михаила Мишустина. Только в СОКБ № 1 ежегодно проводят около 6,5 тысячи донаций, заготавливают 5 тысяч литров крови, а переливания получают примерно 3 тысячи пациентов.
Службе крови Свердловской области уже больше 95 лет. В регионе работают пять крупных профильных центров — в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Краснотурьинске.