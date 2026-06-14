13 июня на нижегородских водоемах погибли три человека

В минувшую субботу в Нижегородской области на водоемах погибли три человека. Печальной статистикой поделились в ГУ МЧС России по региону.
По информации ведомства, тело одного из погибших было извлечено из Оки в Нижнем Новгороде недалеко от Молитовского моста. Речь идет о 18-летнем молодом человеке.
Вторая трагедия также произошла в столице Приволжья: пожилой мужчина упал со Стригинского моста. Его тело ищут водолазы. Известно, что погибшему было 68 лет.
Также в МЧС рассказали о несчастном случае в Ваче, где в местном пруду утонул 52-летний мужчина. Тело погибшего извлекли из воды.
Напомним, предстоящая неделя будет не слишком подходящей для купания. Воздух будет прогреваться лишь до +22 градусов.