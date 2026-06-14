Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

13 июня на нижегородских водоемах погибли три человека

Печальной статистикой поделились в ГУ МЧС России по региону.

Источник: Живем в Нижнем

В минувшую субботу в Нижегородской области на водоемах погибли три человека. Печальной статистикой поделились в ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, тело одного из погибших было извлечено из Оки в Нижнем Новгороде недалеко от Молитовского моста. Речь идет о 18-летнем молодом человеке.

Вторая трагедия также произошла в столице Приволжья: пожилой мужчина упал со Стригинского моста. Его тело ищут водолазы. Известно, что погибшему было 68 лет.

Также в МЧС рассказали о несчастном случае в Ваче, где в местном пруду утонул 52-летний мужчина. Тело погибшего извлекли из воды.

Напомним, предстоящая неделя будет не слишком подходящей для купания. Воздух будет прогреваться лишь до +22 градусов.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше