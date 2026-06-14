В РТ работодателей будут штрафовать за отказ в трудоустройстве инвалидов

В Татарстане намерены утвердить законопроект, который вводит штрафы для компаний, игнорирующих квоты на трудоустройство людей с инвалидностью и тех, кто нуждается в дополнительной социальной поддержке. Документ сейчас проходит проверку на коррупцию, сообщает «Коммерсантъ».
Новая норма позволит наказывать работодателей, которые не создают или не резервируют места для этих категорий граждан, а также необоснованно отказывают им в приёме на работу. Размер штрафа зависит от статуса нарушителя: для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тысяч, для юрлиц — от 10 до 30 тысяч.
К слову, на данный момент в республике проживает свыше 227 тысяч человек с инвалидностью. Из примерно 115 тысяч, кто может работать, официально трудоустроены только около 34 тысяч.