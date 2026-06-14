В РТ работодателей будут штрафовать за отказ в трудоустройстве инвалидов

Новая норма позволит наказывать работодателей, которые не создают или не резервируют места для этих категорий граждан, а также необоснованно отказывают им в приёме на работу. Размер штрафа зависит от статуса нарушителя: для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тысяч, для юрлиц — от 10 до 30 тысяч.