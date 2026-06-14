София Фомина стала серебряным призёром первенства России по боксу

Соревнования проходили в двух возрастных категориях: среди юниоров и юниорок 19−22 лет, а также среди юниорок 17−18 лет. 13 июня 2026 года стали известны имена лучших в младшей женской группе — именно в этот день прошли решающие поединки, где на кону стояли не просто медали, а статус сильнейшей в стране. В весовой категории 81 кг в решающем бою встретились София Фомина (Волгоград) и Екатерина Фролова (Москва).