Как родителям поддержать ребёнка после оглашения баллов ЕГЭ рассказала врач

В Волгоградской области, как и по всей России, семьи выпускников переживают период сдачи ЕГЭ, и именно сейчас родителям важно подобрать правильные слова. О том, как не навредить ребёнку в момент оглашения результатов, в интервью ТАСС рассказала психолог новосибирского центра психологической помощи Евгения Синкевич.
По словам специалиста, в состоянии стресса подросток не воспринимает доводы логики — он бессознательно считывает лишь интонацию: «любят — не любят», «принимают — не принимают». Поэтому фразы должны звучать максимально любящим голосом и быть короткими. Синкевич рекомендует говорить: «Я понимаю, как тебе тяжело», «Я рядом». Любые сравнения с одноклассниками или требования немедленно успокоиться лишь усиливают чувство вины.
Естественными реакциями на перегрузку она назвала слёзы, агрессию и даже обвинения в адрес системы. Более тревожный сигнал, по её мнению, — когда ребёнок начинает винить во всём себя. В такой момент важно напоминать, что неудачи случаются, а любовь близких от баллов не зависит.
Психолог подчеркнула, что раздражение или стыд, которые испытывают взрослые, часто связаны не с самим ребёнком, а с разрушенными родительскими ожиданиями — поступлением в престижный вуз или образом успешного будущего.
После объявления результатов специалист советует не принимать резких решений и дать семье время прожить первую волну эмоций. Спокойствие взрослых и отказ от сравнений сохранят доверие и подтвердит, что экзамены — всего лишь один из этапов жизни.
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