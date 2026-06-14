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Как родителям поддержать ребёнка после оглашения баллов ЕГЭ рассказала врач

Волгоградским родителям посоветовали при любых баллах ЕГЭ заменить критику на слова «я рядом» и «я понимаю».

В Волгоградской области, как и по всей России, семьи выпускников переживают период сдачи ЕГЭ, и именно сейчас родителям важно подобрать правильные слова. О том, как не навредить ребёнку в момент оглашения результатов, в интервью ТАСС рассказала психолог новосибирского центра психологической помощи Евгения Синкевич.

По словам специалиста, в состоянии стресса подросток не воспринимает доводы логики — он бессознательно считывает лишь интонацию: «любят — не любят», «принимают — не принимают». Поэтому фразы должны звучать максимально любящим голосом и быть короткими. Синкевич рекомендует говорить: «Я понимаю, как тебе тяжело», «Я рядом». Любые сравнения с одноклассниками или требования немедленно успокоиться лишь усиливают чувство вины.

Естественными реакциями на перегрузку она назвала слёзы, агрессию и даже обвинения в адрес системы. Более тревожный сигнал, по её мнению, — когда ребёнок начинает винить во всём себя. В такой момент важно напоминать, что неудачи случаются, а любовь близких от баллов не зависит.

Психолог подчеркнула, что раздражение или стыд, которые испытывают взрослые, часто связаны не с самим ребёнком, а с разрушенными родительскими ожиданиями — поступлением в престижный вуз или образом успешного будущего.

После объявления результатов специалист советует не принимать резких решений и дать семье время прожить первую волну эмоций. Спокойствие взрослых и отказ от сравнений сохранят доверие и подтвердит, что экзамены — всего лишь один из этапов жизни.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал о том, что изменится на гуманитарных направлениях образования в 2026 году.