Как родителям поддержать ребёнка после оглашения баллов ЕГЭ рассказала врач

Естественными реакциями на перегрузку она назвала слёзы, агрессию и даже обвинения в адрес системы. Более тревожный сигнал, по её мнению, — когда ребёнок начинает винить во всём себя. В такой момент важно напоминать, что неудачи случаются, а любовь близких от баллов не зависит.