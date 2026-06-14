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Более 5 тысяч жителей Магадана приняли участие в экологических субботниках

Акции объединили учащихся и сотрудников образовательных учреждений, работников муниципальных и коммерческих организаций и многих других.

Экологические акции «Зеленая весна», «Месячник чистоты» и «Вода России» проходят в Магадане с середины мая при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». За это время в мероприятиях приняли участие более 5 тысяч человек, сообщили в управлении проектной деятельности правительства Магаданской области.

Акции объединили воспитанников и сотрудников детсадов и школ, учащихся и педагогов учреждений допобразования, работников муниципальных и коммерческих организаций и многих других. Общими усилиями они привели в порядок 112 дворов, 116 общегородских пространств, 101 территорию объектов соцсферы, 88 мест возле торговых точек и организаций, прибрежные зоны бухт Гертнера и Нагаева, рек Дукча, Магаданка и Марчекан.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.