Мобильные поликлиники доставляют врачей к пациентам по рельсам и воде

Благодаря им жители даже самого отдаленного селения получают квалифицированную медицинскую помощь рядом с домом. Если нет возможности добраться до пациента по дороге или воде, на помощь приходит санитарная авиация. С начала года этим способом уже эвакуировали более четырех тысяч пациентов, которые нуждались в экстренной помощи.