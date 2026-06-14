В Красноярском крае зафиксировано 93 лесных пожара

Согласно оперативным данным, на 14 часов 14 июня на территории края горит лес в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Богучанском, Балахтинско-Новоселовском муниципальным округам. Всего зафиксировано 93 лесных пожара. Угрозы населенным пунктам нет. Большинство очагов возгораний находится в труднодоступной местности на севере края и, в особенности, в тех участках леса, которые повреждены шелкопрядом. Сейчас лесопожарную группировку увеличили до 1 100 человек. Привлечены более 300 авиапожарных из федерального резерва и Читинской авиабазы. Ежедневно задействуют до 30 воздушных судов и водный транспорт. Применяется и такой способ тушения, как искусственное вызывание дождя. О том, что это за технология, кем она была разработана и зачем в облако могут стрелять специальными пиропатронами можно узнать здесь. Напомним, что в крае действует режим ЧС в лесах. Запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. Если вдруг вы увидели пожар — нужно позвонить на прямую линию лесной охраны по телефону 8−800−100−94−00.