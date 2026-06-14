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На границе Казахстана с Россией образовалась пробка из грузовиков

Скопление грузовиков образовалось в пункте пропуска «Косак» в Павлодарской области на севере Казахстана на границе с Россией из-за сезонного роста перевозок овощей и фруктов, сообщает пресс-служба казахстанского Комитета национальной безопасности (КНБ).

Источник: AP 2024

«В настоящее время в пункте пропуска “Косак” (Павлодарская область) на казахстанско‑российской границе наблюдается скопление грузовых транспортных средств. Ситуация связана с сезонным увеличением транспортировки плодоовощной продукции», — говорится в сообщении КНБ.

Уточняется, что для сокращения времени ожидания пункт пропуска работает в усиленном режиме, принимаются необходимые меры, налажено взаимодействие с местными исполнительными органами.

В КНБ попросили водителей учитывать текущую ситуацию и заблаговременно корректировать маршруты следования, выбирая альтернативные направления.

При этом в комитете отметили, что в Павлодарской области также функционируют международные пункты пропуска «Шарбакты» и «Урлютобе». В Северо-Казахстанской области — «Жана Жол», «Каракога» и «Кызыл Жар».

Кроме того, в ведомстве напомнили, что для водителей действует система электронной очереди, позволяющая уточнить наличие свободных мест на определенную дату и заранее спланировать время и место пересечения границы.

«Это способствует снижению нагрузки на пункт пропуска и делает процесс более предсказуемым для перевозчиков», — пояснили в КНБ.