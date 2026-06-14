Центр специализированных видов медпомощи Ставрополья получил офтальмоскоп

Непрямой бинокулярный офтальмоскоп поступил в Ставропольский центр специализированных видов медицинской помощи по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве Ставропольского края.
Оборудование предназначено для обследования людей с сахарным диабетом, у которых высок риск развития диабетической ретинопатии. Это поражение сетчатки, которое может привести к серьезному ухудшению зрения и даже слепоте.
Офтальмоскоп позволяет детально осмотреть сетчатку, диск зрительного нерва, сосуды и другие структуры глаза. В отличие от прямого офтальмоскопа непрямая модель дает более широкий обзор, стереоскопическое изображение и возможность осмотреть периферические отделы сетчатки. Благодаря новому аппарату специалисты смогут выявлять опасные патологии на ранних стадиях, своевременно направлять пациентов на лечение, предотвращать развитие осложнений.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.