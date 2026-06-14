Нашел карту и расплатился в магазине: против крымчанина завели уголовное дело

25-летний житель Сакского района стал фигурантом уголовного дела после того, как расплатился в супермаркете чужой банковской картой. Платежное средство мужчина нашел в магазине и тут же решил оплатить свои покупки. Когда на телефон владелицы карты — жительницы Евпатории — стали приходить уведомления о списаниях, она обратилась в полицию.