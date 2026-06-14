Нашел карту и расплатился в магазине: против крымчанина завели уголовное дело

25-летний житель Сакского района стал фигурантом уголовного дела после того, как расплатился в супермаркете чужой банковской картой. Платежное средство мужчина нашел в магазине и тут же решил оплатить свои покупки. Когда на телефон владелицы карты — жительницы Евпатории — стали приходить уведомления о списаниях, она обратилась в полицию.
— Размер материального ущерба, причиненного гражданке, превысил 7 500 рублей, — сообщили в ГУ МВД по РК.
Молодого человека, расплатившегося чужой картой, нашли быстро. Он во всем признался и полностью возместил ущерб. Против него возбудили уголовное дело по статье о краже с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. Она предусматривает либо штраф, либо лишение свободы сроком от полутора до шести лет.
Сейчас мужчина под подпиской о невыезде.