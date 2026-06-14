Чемпионат дружбы. Волгоградские студенты сыграли матч Россия — Буркина-Фасо

На минувшей неделе в Волгограде прошли сразу два футбольных матча, и оба — международные. Конечно, главным был поединок между сборной России и Буркина-Фасо на стадионе «Волгоград Арена», но и традиционная игра болельщиков команд оказалась яркой и насыщенной по эмоциям. Вот что происходило 5 июня на стадионе «Нефтяник».
У нас — свой чемпионат.
К своему матчу болельщики — студенты волгоградских вузов и ссузов разных национальностей, готовились по-настоящему. В итоге за российских болельщиков играли ребята из ВолГАУ, ВИУ РАНХиГС, ВолгГМУ, ВолгГТУ, РЭУ им. Плеханова и ВГАФК, а сборную болельщиков Буркина-Фасо составили студенты Волгоградского политехнического, медицинского, педагогического университетов. Команды тренировали ветераны «Ротора».
Утро 5 июня на стадионе «Нефтяник» выдалось жарким: солнце светило вовсю, зрители эмоционально приветствовали команды.
«Сегодня у нас очень тёплый, дружеский матч. Мы точно знаем, что он ещё сильнее укрепит дружественные связи между странами, создаст условия для открытого общения между футбольными болельщиками, — отметил эксперт медиадвижения “Киберы” Алексей Рябошапка. — Через несколько дней стартует Чемпионат мира по футболу. А у нас в Волгограде — свой Чемпионат дружбы по футболу!».
После стартового свистка первый удар по мячу нанёс почётный гость матча, ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков. И вот игра началась! Зрители стали свидетелями множества острых и ярких моментов, достойных настоящей большой футбольной арены. Спортсмены выкладывались по полной. Иностранные футболисты действовали активно, но победа досталась команде волгоградских болельщиков: игра завершилась со счётом 2:0.
Среди тех, кто выступал за команду волгоградцев, были студенты Волгоградского академического колледжа Мурат Садыков и Рустам Захаров. Ребята увлечены футболом, они выступают за команду колледжа. А сейчас им выпала честь стать участниками дружественного матча болельщиков Россия — Буркина-Фасо.
«Я знаю, что футбол не станет моей профессией, я играю для души и счастлив, что могу дарить другим яркие эмоции, радовать, создавать настроение, — рассказал Мурат Садыков. —В нашей команде — представители разных национальностей, и при этом мы понимаем, что все мы — волгоградцы, россияне, наша сила в сплочённости».
Рустам Захаров признался: матч с командой иностранных студентов — возможность получить отличный опыт. «Очень интересно было увидеть новый стиль. Кроме того, мы сегодня прочувствовали на себе, как спорт объединяет», — рассказал он.
О ценном опыте говорили и иностранные студенты. Так, Закария — студент ВолгГМУ, приехал в Волгоград из Марокко. В городе-герое он не только получает профессию врача-стоматолога, но и играет в футбол. «Выступать в товарищеском матче — очень почётно. Несмотря на то, что сегодня удача не нашей стороне, я счастлив, что смог представить здесь африканское государство», — рассказал Закария.
«Это был настоящий праздник».
Болельщики активно поддерживали ребят. Жители Советского района Иван и Татьяны Максимовы пришли на стадион вместе с семилетней дочкой. «Так здорово, что удалось всей семьёй посетить матч, спасибо организаторам, вход был свободным, — поделился впечатлениями Иван. — Прекрасная игра, все ребята молодцы, показали настоящий футбол, и это несмотря на то, что играли непрофессионалы. У них, несомненно, большой потенциал! И какая атмосфера — настоящий праздник! Посмотрите, какие счастливые лица у ребят и болельщиков, здесь нет проигравших, спорт объединяет всех!».
Волгоградцы старшего возраста также следят за спортивными событиями региона. «Хочу сказать большое спасибо за этот матч. Получила огромное удовольствие от игры: приятно видеть таких спортивных, целеустремлённых ребят. Болели с внуками за обе команды, как и многие из зрителей. Главное — это дружеская, объединяющая атмосфера. Все ребята — большие молодцы! Нас, старшее поколение, воспитывали в духе интернационализма, мы старались передать его своим детям, и я очень рада видеть, что и наши внуки воспитываются правильно, благодаря таким мероприятиям, это очень важно», — отметила волгоградская пенсионерка Зинаида Филимонова.
Флаг как символ дружбы.
Организаторами футбольного праздника болельщиков выступили Волгоградская областная общественная организация развития культуры «Дом Дружбы» при поддержке комитета по делам национальностей и казачества, комитета физической культуры и спорта, СК «Ротор» и медиадвижения «Киберы».
При этом такое мероприятие проводится в Волгограде уже в четвёртый раз, это стало доброй спортивной и межнациональной традицией.
Так, в 2024 г. на острове Людникова, историческом месте посёлка Нижние Баррикады Краснооктябрьского района, российские и сирийские студенты-медики продемонстрировали запоминающуюся напряжённую футбольную игру. Тогда матч завершился со счётом 5:2 в пользу россиян.
Ещё одним символом дружбы народов стал стометровый российский флаг, который иранские студенты развернули в 2025 г. под песню о Сталинграде. Акция прошла на стадионе ФОКа им. Акопяна в Дзержинском районе Волгограда в рамках проведения товарищеского матча между студенческими сборными России и Ирана. Победа и на этот раз одержали волгоградцы: счёт был 4:0. Но и в этот раз победила дружба и общая любовь к большому спорту.
Для тех, кто любит спорт.
В Волгоградской области для молодёжи всех национальностей созданы условия для развития талантов и способностей, в том числе спортивных наклонностей.
Для молодых людей проводится множество разноплановых мероприятий, призванных укрепить межнациональные связи. Так, 24−26 апреля 2026 г. в Волгограде состоялся крупнейший молодёжный форум «Межнациональный диалог—2026».
Он объединил студентов разных национальностей из всех вузов региона. Молодёжь принимала участие в квестах, квизах, спортивных состязаниях и флешмобах. Одним из центральных событий стал товарищеский матч по футболу между студенческими командами «Дружба» и «Единство», а финальной точкой форума, который шёл в течение трёх дней, стал флешмоб: на Мамаевом кургане ребята развернули 100-метровый российский триколор.
6 июня 2026 г. юные представители национальных объединений, казачьих обществ и религиозных организаций Волгоградской области стали участниками региональных соревнований Всероссийской массовой велосипедной гонки «Всемирный день велосипедиста». Мероприятие посвятили Году единства народов России. Гонка прошла по Нулевой продольной магистрали Волгограда. Победителям вручили медали и дипломы Минспорта России.
Спортивные состязания пройдут и в рамках молодёжного 9b фестиваля #Три Четыре осенью 2026 г.