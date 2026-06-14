Чемпионат дружбы. Волгоградские студенты сыграли матч Россия — Буркина-Фасо

Волгоградцы старшего возраста также следят за спортивными событиями региона. «Хочу сказать большое спасибо за этот матч. Получила огромное удовольствие от игры: приятно видеть таких спортивных, целеустремлённых ребят. Болели с внуками за обе команды, как и многие из зрителей. Главное — это дружеская, объединяющая атмосфера. Все ребята — большие молодцы! Нас, старшее поколение, воспитывали в духе интернационализма, мы старались передать его своим детям, и я очень рада видеть, что и наши внуки воспитываются правильно, благодаря таким мероприятиям, это очень важно», — отметила волгоградская пенсионерка Зинаида Филимонова.