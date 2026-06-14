Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре самолета прибудут в Нижний Новгород с опозданием 14 июня

В аэропорту имени Чкалова действуют ограничения на прием и отправку рейсов.

Источник: Живем в Нижнем

14 июня в Нижний Новгород опоздают четыре самолета: в аэропорту имени Чкалова действуют ограничения на прием и отправку рейсов.

По данным онлайн-табло воздушной гавани, авиалайнер из Москвы прибудет в столицу Приволжья в 12:05 вместо 08:30. Самолет, следующий по маршруту Екатеринбург — Нижний Новгород, приземлится в пункте назначения не в 07:10, а в 12:35.

Встречу рейса из Еревана, который ожидался в 16:10, перенесли на 20:35. Наконец, борт из Сочи прибудет в нижегородский аэропорт имени Чкалова в 20:40, хотя изначально должен был доставить пассажиров в столицу ПФО в 15:15.

Встречающим рекомендуется следить за онлайн-табло аэропорта. Напомним, несколько рейсов из Нижнего Новгорода сегодня также отправятся с опозданием.