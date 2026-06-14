Четыре самолета прибудут в Нижний Новгород с опозданием 14 июня

Встречу рейса из Еревана, который ожидался в 16:10, перенесли на 20:35. Наконец, борт из Сочи прибудет в нижегородский аэропорт имени Чкалова в 20:40, хотя изначально должен был доставить пассажиров в столицу ПФО в 15:15.