Ярмарка трудоустройства пройдет во всех филиалах центра труда КБР

Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет 26 июня во всех филиалах Республиканского центра труда, занятости и социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарии. Мероприятие состоится при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
В Нальчике площадку ярмарки трудоустройства организуют на территории парка культуры и отдыха «Атажукинский сад» и в кадровом центре на улице Ахохова. Участники мероприятия узнают об имеющихся вакансиях, требованиях, предъявляемых к кандидатам, уточнят условия труда, размер заработной платы, социальные гарантии, ознакомятся с программами профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.
Консультанты помогут соискателям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и спланировать индивидуальный карьерный трек. Особенно это будет актуально для выпускников и студентов, кто только выбирает свою будущую профессию.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.