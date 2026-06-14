Володин: Госдума усилила защиту прав граждан от перепродажи ж/д билетов

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Госдума принятым на этой неделе законом усилила защиту прав граждан от перепродажи железнодорожных билетов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам Володина, ему поступают обращения о росте случаев массового выкупа железнодорожных билетов с целью дальнейшей перепродажи по завышенной цене. Парламентарий отметил, что все это приводит к искусственному дефициту мест в поездах, а также создает ситуацию, когда люди вынуждены переплачивать.
«Перепродажа билетов, как правило, осуществляется на онлайн-платформах по размещению объявлений. За свои услуги так называемые “перекупщики” получают 1,5−3 тыс. рублей за билет. Сейчас, в период летних отпусков, эта проблема приобретает особую актуальность… Принятым на этой неделе федеральным законом усилили защиту прав граждан» — написал он в своем канале на платформе «Макс».
Володин напомнил, что в 2025 году было установлено ограничение на оформление электронных проездных железнодорожных билетов через сторонние ресурсы и посредников.
Председатель Госдумы со ссылкой на данные ОАО «РЖД» добавил, что за 2024 год выявлено 2 тысячи случаев покупки электронных проездных документов теми, кто не планировал совершать поездки, а еще свыше 7 тысяч билетов на сумму почти 23 миллиона рублей было возвращено в свободную продажу по итогам анализа деятельности недобросовестных пользователей веб-ресурсов ОАО «РЖД».
«Ввели нормы, повышающие ответственность тех, кто хочет нажиться за счет людей. Теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, по оформлению в электронной форме железнодорожных билетов будет грозить серьезный штраф — до 500 тысяч рублей. Это решение — в интересах людей», — заключил политик.