На новой рабочей неделе в Красноярске ожидаются дожди

В начале новой рабочей недели в Красноярске ожидаются дожди. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра.
В понедельник, 15 июня, ночью столбик термометра покажет +15, днем +25. Будет дождь.
Во вторник, 16 июня, в ночное время ожидается +15, днем +25. Снова будет дождь.
В среду, 17 июня, ночью обещают +15, днем +28. Осадков днем не ожидается, будет солнечно.
В четверг, 18 июня, ночью температура опустится до +11, днем +23. Без осадков.
В пятницу, 19 июня, в ночное время ожидается +9, в дневное +26. Осадков не прогнозируют.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае за сутки произошло 13 пожаров.