Под Новошахтинском ночью насмерть сбили пешехода

По предварительным данным, 36-летний водитель Volkswagen Polo, двигаясь со стороны Новошахтинска в сторону трассы М4 «Дон», сбил 25-летнего пешехода, который шел по проезжей части. Отмечается, что в участок дороги, где произошла авария, был слабо освещен, а у пешехода на одежде не было светоотражающих элементов. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.