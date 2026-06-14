В Дудинке и Норильске с началом навигации резко подешевели овощи и фрукты

В Дудинке и Норильске, а также других поселениях Крайнего севера с началом летней навигации резко подешевели овощи и фрукты. Если прежде стоимость, к примеру, свежих огурцов составляла до 900 рублей за килограмм, то теперь — от 250 рублей. Северяне рады возможности купить свежие растительные продукты.