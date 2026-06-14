В Дудинке и Норильске с началом навигации резко подешевели овощи и фрукты

В Дудинке и Норильске, а также других поселениях Крайнего севера с началом летней навигации резко подешевели овощи и фрукты. Если прежде стоимость, к примеру, свежих огурцов составляла до 900 рублей за килограмм, то теперь — от 250 рублей. Северяне рады возможности купить свежие растительные продукты.
По традиции с началом навигации первыми вниз по Енисею направляются суда с товарами первой необходимости. Они следуют за ледоходом и как только в дудинском порту спадает большая вода и появляется возможность для разгрузки, суда причаливают.
И обрушивают «космические» цены. Местные власти предоставляют предпринимателям устанавливать уличные торговые палатки, спрос большой. Многие северяне даже успевают сделать заготовки на зиму. Продукты будут завозить на Таймыр через порт Дудинку до осени, до того, как Енисей вновь станет.