Аграриям в Иркутской области упростили использование беспилотников

Иркутская область вошла в число регионов, где действует экспериментальный правовой режим использования сельскохозяйственных беспилотных авиационных систем — дронов-опрыскивателей, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Поддержка фермеров — одна из задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Новые условия позволят аграриям региона применять агродроны без лишней нормативной нагрузки, которая действует в гражданской авиации. Например, упрощается процедура обязательной сертификации авиатехники и правил ввода в эксплуатацию в полях БАС массой более 30 кг. Использовать дроны аграрии будут для мониторинга посевов, их обработки от вредителей и сорняков.
«Сельское хозяйство Приангарья демонстрирует устойчивую тенденцию к технологическому прогрессу, ежегодно наращивая уровень внедрения инноваций. Аграрии активно внедряют новые разработки, включая беспилотные авиационные системы. Сельхозтоваропроизводителям, осваивающим БАС, государство возмещает 40% затрат на их приобретение. Эта поддержка оказывается в рамках региональной программы, направленной на техническую модернизацию», — добавила министр сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.