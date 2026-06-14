GlobalSign начал отзывать «цифровые паспорта» у российских сайтов

Эксперты оценивают масштаб риска по-разному. По данным открытых источников, доля GlobalSign в Рунете не превышает 5%, однако заместитель генерального директора Astra Cloud Константин Анисимов заявил, что в коммерческом сегменте западных сертификатов в России GlobalSign занимает около 90%. Один из собеседников РБК оценил список на отзыв примерно в 15−20 тысяч доменов второго уровня, но с учётом поддоменов реальное число затронутых сертификатов может быть намного выше.