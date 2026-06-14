Свыше 2 тысяч ТОСов зарегистрировано в Хабаровском крае

Каждый год, начиная с 2016-го, правительство региона проводит конкурс по распределению субсидий между зарегистрированными территориальными общественными самоуправлениями. За все время прошло 14 таких конкурсов, по итогам которых было распределено более 2 млрд рублей. Эти средства пошли на реализацию 3 442 проектов. В этом году на территории Хабаровского края планируется воплотить в жизнь 703 проекта ТОС, на что потребуется 500 млн рублей. В основном их реализуют в Хабаровске, Хабаровском районе и в районе имени Лазо. Как сообщается, 80% подобных проектов предполагает благоустройство разных территорий и объектов. Часто активисты ТОС устанавливают в своих городах и поселках детские и спортивные площадки, спортивные тренажеры, различные малые архитектурные формы и мусорные контейнеры, проводят освещение, приводят в порядок тротуары, парковые зоны и скверы, обустраивают парковки для автомобилей, а также устанавливают уличные сцены.