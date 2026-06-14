Праздничные мероприятия в День города в Перми посетили 140 тысяч человек

Мероприятия, посвящённые празднованию 303-летию города, в Перми посетили 140 тысяч человек, рассказали в городской мэрии.
Пермяки традиционно встретили День города у памятника основателю города Василию Татищеву вечером 11 июня. Для гостей праздника организовали концерт с выступлениями музыкантов, фаерщиков и фокусников, а в сквере для жителей и гостей города работали интерактивные площадки. Завершилось мероприятие в полночь пиротехническим шоу и зажжением цифр «303».
12 июня на Аллее Доблести и Славы на городской эспланаде торжественно открыли четыре плиты, которые увековечили память прославленных пермяков и организаций, внёсших значительный вклад в развитие города и страны.
В честь столетия общественного транспорта в городе прошёл парад автобусов. На эспланаде для жителей и гостей города выступали музыкальные коллективы, своё мастерство показали представители регионального отделения Российского союза боевых искусств. Отдельные праздничные события состоялись на набережной Камы: здесь проходил турнир по силовому экстриму, выступали музыканты, работали интерактивные площадки.
Вечером на городской эспланаде открылся летний фестиваль «Город встреч». Перед пермяками и гостями города выступил академический хор «Млада» и известная певица Татьяна Куртукова. Завершился день красочным семиминутным фейерверком с левого берега Камы — за ним наблюдали не менее 22 тысяч человек.
В пермской мэрии добавили, что горожан в этот день с праздником поздравил экипаж атомного подводного крейсера «Пермь». Моряки вышли в эфир прямо из моря.
«На борту и на суше нас объединяют взаимопомощь, сплочённость и преданность делу. Пусть в ваших домах будет мир и гармония, в делах — успех, а в сердцах — гордость за наш город», — сказали они.
Подробнее о том, как в Перми отметили День России и День города, сайт perm.aif.ru ранее рассказывал в отдельном материале.