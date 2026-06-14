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«Возможны подтопления»: в Калининградской области ожидаются ливни, грозы и град

В городе уже выпало больше месячной нормы осадков.

В воскресенье, 14 июня, в Калининградской области ожидаются сильные дожди, грозы и град. В регионе возможны локальные подтопления. Об этом пишут в сообществе «Погода и метеоявления».

За прошедшие сутки в Калининграде выпало 22 мм осадков. С начала июня уровень составил более 70 мм, что превышает месячную норму.

«В зоне циклонической системы над Балтикой ожидается формирование кучево-дождевой облачности с интенсивными ливнями. Конвективные процессы будут наблюдаться в течение всех суток и принесут прежде всего риск выпадения большого количества осадков с локальными подтоплениями. Местами ливни будут сопровождаться шквалистым усилением ветра и градом», — отмечают метеорологи.

Подробный прогноз смотрите в разделе’Погода" на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.

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