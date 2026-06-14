«Возможны подтопления»: в Калининградской области ожидаются ливни, грозы и град

«В зоне циклонической системы над Балтикой ожидается формирование кучево-дождевой облачности с интенсивными ливнями. Конвективные процессы будут наблюдаться в течение всех суток и принесут прежде всего риск выпадения большого количества осадков с локальными подтоплениями. Местами ливни будут сопровождаться шквалистым усилением ветра и градом», — отмечают метеорологи.