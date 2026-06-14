В штат лесопожарной техники Забайкалья поступили 32 трактора

Штат лесопожарной техники Забайкальского края пополнился 32 тракторами, что отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Не секрет, что Забайкальский край подвержен основным рискам — это природные пожары и паводки. Новые тракторы сегодня идут в муниципальные образования в помощь для подготовки к предстоящим пожароопасным сезонам. Также в этом году для наших лесопожарных подразделений закуплено 10 бульдозеров, 5 тралов для их перевозки. Будем стараться и дальше развивать и обновлять парк техники, чтобы защищать наших людей, наши территории», — отметил вице-премьер правительства региона по вопросам ГО и ЧС Игорь Смирнов.
Новые тракторы будут применять для опашки территорий, создания минерализованных полос и оперативного реагирования на возгорания. Также их можно использовать во время сельскохозяйственных и дорожных работ.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.