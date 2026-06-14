В штат лесопожарной техники Забайкалья поступили 32 трактора

«Не секрет, что Забайкальский край подвержен основным рискам — это природные пожары и паводки. Новые тракторы сегодня идут в муниципальные образования в помощь для подготовки к предстоящим пожароопасным сезонам. Также в этом году для наших лесопожарных подразделений закуплено 10 бульдозеров, 5 тралов для их перевозки. Будем стараться и дальше развивать и обновлять парк техники, чтобы защищать наших людей, наши территории», — отметил вице-премьер правительства региона по вопросам ГО и ЧС Игорь Смирнов.