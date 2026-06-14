В Прикамье нашли потерявшуюся в лесу женщину

Однако спасатели напоминают, что в лесу стоит быть очень внимательными, а эпидемиологи добавляют, что в лесу активны и клещи. По данным на текущий момент, с начала сезона было зарегистрировано 9,5 тысяч обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 1,5 тысячи случаев пришлось на детей.