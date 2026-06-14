В Ростовской области в происшествии на воде погиб человек

В субботу, 13 июня, в Ростовской области зарегистрировано одно происшествие на воде. В результате него погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Также в сообщении указано, что 13 июня 2026 года пожарно-спасательные подразделения ведомства ликвидировали шесть техногенных пожаров и последствия трех ДТП. Всего на места происшествий выезжали 132 человека, 33 единицы техники.
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